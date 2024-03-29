Фото: ТАСС/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Planet Pix via ZUMA Press Wire

Украина готова вступить в переговорный процесс с Россией без условий о выходе ВСУ на границы 1991 года, хотя до этого это являлось обязательным требованием киевских властей для начала взаимодействия с РФ. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в интервью CBS News, запись которого есть на YouTube.

По словам Зеленского, Владимир Путин будет готов к переговорам, если украинские военные выйдут на границы 2022 года. Однако он уточнил, что для этого необходимы не только действия со стороны киевского режима, но и "полная торговая блокада РФ с остальным миром".

"Победить – это помочь Украине победить экономически, быть сильной на поле боя и помочь политически. Нам не нужно будет деоккупировать все наши территории исключительно военным путем", – подчеркнул украинский президент.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не приемлет любых правил, которые ей навязывают для мирных переговоров по конфликту на Украине. Так Песков ответил на слова главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, что переговоры по урегулированию конфликта должны проходить в рамках "формулы мира" Киева.

Песков также обратил внимание, что это заявление противоречит запрету украинского лидера Владимира Зеленского вести переговоры с Москвой.

