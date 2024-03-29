Песков заявил, что РФ не приемлет правил, навязанных для переговоров по Украине

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Россия не приемлет любых правил, которые ей навязывают для мирных переговоров по конфликту на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Для нас неприемлемы какие-то правила, которым мы должны следовать, которые будут кем-то еще выработаны", – цитирует RT.

Так Песков ответил на слова главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, что переговоры по урегулированию конфликта должны проходить в рамках "формулы мира" Киева. Также, по словам Кулебы, Украина может пообщаться с РФ уже после первого саммита в рамках формулы.



Песков обратил внимание, что это заявление противоречит запрету украинского лидера Владимира Зеленского вести переговоры с Москвой. Однако пресс-секретарь российского лидера добавил, что это сообщение лучше бы прокомментировали коллеги из МИД РФ.



Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что западные страны, предлагая государствам Африки, Азии и Латинской Америки поддержать "формулу" Зеленского, приглашают их к геноциду мирного населения Крыма и Новороссии.



По словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, Зеленский должен признать поражение и капитулировать вместо проведения встреч в рамках "формулы мира".