29 марта, 13:39Политика
Песков заявил, что РФ не приемлет правил, навязанных для переговоров по Украине
Фото: ТАСС/AP/Alexander Zemlianichenko
Россия не приемлет любых правил, которые ей навязывают для мирных переговоров по конфликту на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Для нас неприемлемы какие-то правила, которым мы должны следовать, которые будут кем-то еще выработаны", – цитирует RT.
Так Песков ответил на слова главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, что переговоры по урегулированию конфликта должны проходить в рамках "формулы мира" Киева. Также, по словам Кулебы, Украина может пообщаться с РФ уже после первого саммита в рамках формулы.
Песков обратил внимание, что это заявление противоречит запрету украинского лидера Владимира Зеленского вести переговоры с Москвой. Однако пресс-секретарь российского лидера добавил, что это сообщение лучше бы прокомментировали коллеги из МИД РФ.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что западные страны, предлагая государствам Африки, Азии и Латинской Америки поддержать "формулу" Зеленского, приглашают их к геноциду мирного населения Крыма и Новороссии.
По словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, Зеленский должен признать поражение и капитулировать вместо проведения встреч в рамках "формулы мира".
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