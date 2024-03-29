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Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией уже этим летом. Об этом написал журналист Роберт Фокс для британской газеты Evening Standard.

Фокс отметил, что огневая мощь ВС РФ кратно превышает возможности ВСУ, которые непрерывно подвергаются артиллерийским и ракетным обстрелам, а также атакам с помощью беспилотников. Фокс также заявил, что Украина потеряла на поле боя 385 тысяч военнослужащих.

Журналист выразил мнение, что НАТО и Евросоюзу необходимо срочно принять общую стратегию действий во избежание поражения Киева. По его словам, "реакция Запада на перспективу российского прорыва в течение нескольких недель была неоднозначной".

Он отмечает, что только страны Прибалтики и Северной Европы понимают степень угрозы, в то время как в США ведутся ожесточенные споры о дальнейшей помощи властям в Киеве. Фокс также считает, что Германия и закупающие российский газ Испания и Италия ищут возможность заключить сделку с Москвой.

Ранее СМИ писали, что в частном разговоре в Елисейском дворце французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Украина может в ближайшее время проиграть в конфликте с Россией. Президент Франции отметил, что на данный момент в конфликте сохраняется период переговоров, а не мобилизации, что, по его словам, нужно изменить.

