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Спецоперация на Украине из-за вмешательства Запада переросла в войну. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убежден. И каждый должен это понимать, для своей внутренней мобилизации", – отметил он.

В свою очередь, депутат Гамбургского Сената от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Ольга Петерзен в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявила, что канцлега ФРГ Олафа Шольца могут шантажом толкать к конфликту с РФ.

Она вспомнила, что когда он был в Гамбурге бургомистром, то проходил свидетелем по уголовному делу. Один местный банк не выплатил несколько сотен миллионов евро налогов, объяснила эксперт и добавила, что недавно Шольца вновь вызвали в Гамбург в качестве свидетеля по данному делу.

Петерзен тогда сказала, что если в течение 48 часов он объявит о каком-либо спорном, но радикальном решении, то останется на своем посту, а если нет, то, скорее всего, будет вынужден уйти. Через день Шольц согласился отправить танки на Украину, отметила Петерзен.

Депутат указала, что когда на Шольца растет давление извне, он начинает соглашаться. Сейчас, продолжила депутат, на него давят по поводу поставок Киеву ракет Taurus, и неизвестно, выдержит ли он это.

Ранее зампред Пентагона Сабрина Сингх заявила, что украинской армии придется отступать с позиций из-за отсутствия помощи от Соединенных Штатов. Она уточнила, что Киев нуждается в новой помощи, однако конгресс США до сих пор не пришел к единому мнению по поводу финансирования украинских военных.

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