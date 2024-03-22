США запретили Украине атаковать энергообъекты России – СМИ

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Соединенные Штаты рекомендовали украинским властям прекратить атаковать энергетические объекты России, поскольку это может грозить ростом цен на нефть на мировом рынке. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды", ссылаясь на газету Financial Times.

По информации издания, администрация американского президента Джо Байдена направила свое послание высшему руководству Службы безопасности Украины (СБУ) и главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР). Как рассказали источники газеты, в Белом доме все сильнее разочаровываются в украинцах из-за их "наглых атак" беспилотниками. В то же время политики Штатов опасаются ответных мер с российской стороны, говорится в публикации.

Представитель совета нацбезопасности Белого дома добавил, что Вашингтон не поощряет и не позволяет проводить атаки внутри РФ.

Ранее сообщалось, что Минэнерго России рассматривает вопрос о защите отечественных нефтеперерабатывающих заводов от атак БПЛА с использованием зенитных ракетно-пушечных комплексов. Директор департамента развития газовой отрасли Минэнерго Артем Верхов уточнил, что меры по прикрытию объектов и установке необходимых систем защиты по типу "Панциря" отрабатываются совместно с коллегами из Росгвардии.

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