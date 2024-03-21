21 марта, 22:22Политика
Херш заявил, что США пригрозили Украине отказом от помощи в случае переговоров с РФ
Фото: 123RF/diy13
США пригрозили президенту Украины Владимиру Зеленскому отказом от поддержки в случае, если он согласится на переговоры с Россией. Об этом заявил журналист Сеймур Херш.
"Несколько месяцев назад, до переизбрания (президента России Владимира. – Прим. ред.) Путина и военной деградации Зеленского, мы были на грани переговоров. Американские лидеры узнали о такой возможности и поставили Зеленскому ультиматум", – написал он в своем блоге в Substack.
По данным журналиста, США заявили Зеленскому, что не будут поддерживать правительство Украины ежегодной суммой в размере 45 миллиардов долларов.
Ранее в Германии призвали к переговорам по Украине и прекращению поставок оружия. Немецкий депутат Сара Вагенкнехт возмутилась, что Берлин не рассматривает возможность мирного урегулирования ситуации на Украине.
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