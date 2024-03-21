21 марта, 06:01Политика
Украине следует как можно скорее вступить в переговоры с Россией – СМИ
Фото: depositphotos/AndrewLozovyi
Украина должна как можно скорее вступить в переговоры с Россией, пока прекращение помощи со стороны США не привело к еще большему ухудшению ее позиций. Такое мнение выразил обозреватель американского журнала National Interest Харрисон Касс.
"Украине следует стремиться к мирному соглашению. <...> В конце концов, американские налогоплательщики и их политические представители поймут, что поддержка Украины не несет почти никаких стратегических преимуществ", – считает он.
По мнению Касса, Украина может не рассчитывать на то, что новые наступательные операции принесут успех. Он считает, что они закончатся таким же провалом, как и контрнаступление ВСУ в 2023 году.
Обозреватель отмечает, что США также необходимо задуматься о целесообразности продолжения конфликта с Россией, ведь вложения в Киев почти ничего не приносят Штатам. Касс пишет, что Вашингтон должен активнее давить на Киев по вопросу переговоров с Москвой, а конфликт на Украине необходимо завершать прямо сейчас.
Ранее Владимир Путин сообщил, что Россия готова к переговорам, однако это должен быть серьезный разговор с гарантиями безопасности РФ, а не паузой для перевооружения Киева. Президент добавил, что переговоры должны быть основаны на реальности, а не на "хотелках после применения психотропных средств".
Владимир Путин обозначил, на каких условиях Россия готова вести переговоры с Украиной
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