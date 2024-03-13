Путин заявил, что переговоры по Украине не должны быть паузой для перевооружения Киева

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Россия готова к переговорам, однако это должен быть серьезный разговор с гарантиями безопасности РФ, а не паузой для перевооружения Киева. Об этом заявил Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву.

"Мы готовы, тем не менее, к серьезному разговору, и мы хотим разрешать все конфликты, и тем более этот конфликт, мирными средствами", – цитирует Путина РИА Новости.

Президент РФ добавил, что переговоры по Украине должны быть основаны на реальности, а не на "хотелках после применения психотропных средств".

Отвечая на вопрос о возможности честного договора с Западом, Путин отметил, что никому не верит, однако России необходимы гарантии, которые, в свою очередь, должны быть прописаны. По словам главы государства, он предпочитает руководствоваться фактами, а не благими пожеланиями и разговорами о доверии.

Ранее в интервью швейцарской телекомпании RSI папа Римский Франциск заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе храбрость признать поражение и согласиться на переговоры. Он призвал задуматься, скольких жизней будет стоить продолжение конфликта.

В ответ на это глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна не намерена поднимать белый флаг, поскольку у нее есть собственный. Он также отметил, что "такая стратегия Ватикана известна" по истории первой половины ХХ века, однако он не пояснил, что имеет в виду.

Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине