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Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на высказывание Папы Римского Франциска, заявив, что у Украины есть свой флаг и что другие она поднимать не будет. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

"Наш флаг – сине-желтый. Мы не будем поднимать другие флаги", – подчеркнул он.

Кулеба также отметил, что "такая стратегия Ватикана известна" по истории первой половины ХХ века, однако он не пояснил, что имеет в виду. Министр выразил надежду на то, что понтифик найдет возможность совершить апостольский визит на Украину.

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе храбрость признать поражение и согласиться на переговоры.

После этого глава МИД России Мария Захарова заявила, что папа Римский Франциск, говоря о мирном урегулировании на Украине, обращается к Западу, который использует Киев как инструмент для достижения своих целей.