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Москва рада инициативам Папы Римского, которые направлены на достижение прочного мира на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российского диппредставителя в Ватикане Ивана Солтановского.

Говоря о действующих реалиях, посол уточнил, что для украинской стороны авторитетным является только мнение политиканов, которые не заинтересованы в прекращении боевых действий. Солтановский заявил, что ряд стран действуют по правилу раздувания конфликта посредством накачивания Киева оружием и боеприпасами.

"Кроме того, киевское руководство само связало себе руки, введя законодательный запрет на ведение переговоров с Россией", – сказал дипломат.

Москва исходит из того, что ватиканские партнеры РФ это понимают и учитывают, заключил Солтановский.

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что конфликт на Украине выгоден торговцам оружием. Вместе с тем он назвал украинский народ народом-мучеником с мученической историей. По его словам, в настоящее время некоторые государства отступают и перестают давать оружие Киеву.

Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине