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Новый год может решить судьбу Украины. Об этом сообщил глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс.

"Для мира это будет величайший демократический год в истории, когда почти половина населения мира примет участие в выборах", – передает его слова пресс-служба ведомства.

Как рассказал Шэппс, Британия характеризует ситуацию на Украине как экзистенциальную, в связи с чем Лондон планирует продолжить оказывать Киеву помощь.

Украина и Великобритания ранее подписали договор о гарантиях безопасности. Обязательства Британии по нему будут действовать до вступления Украины в НАТО. Кроме того, Сунак объявил, что Британия выделит крупнейший пакет помощи Украине в размере 2,5 миллиарда фунтов на 2024 год.

Страны G7 договорились предоставить Украине двусторонние гарантии безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году, и Великобритания стала первой страной, которая заключила соответствующее соглашение.

При этом посольство РФ в Лондоне заявило, что новые военные поставки Киеву со стороны Великобритании не изменят общего соотношения сил и катастрофического для Украины исхода конфликта. В дипмиссии считают, что это только приведет к затягиванию и ужесточению боевых действий.



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