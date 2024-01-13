Новые военные поставки Лондона не изменят катастрофического исхода для Киева – посольство

Фото: AP Photo/Kateryna Klochko

Новые военные поставки Киеву со стороны Великобритании не изменят общего соотношения сил и катастрофического для Украины исхода конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Лондоне.

В дипмиссии считают, что это только приведет к затягиванию и ужесточению боевых действий, а значит, приведут к новым жертвам.

"Лицемерно на этом фоне выглядят крокодиловы слезы британского руководства о загубленном будущем Украины", – заключили в посольстве.

Накануне Украина и Великобритания подписали договор о гарантиях безопасности. Обязательства Британии по нему будут действовать до вступления Украины в Североатлантический альянс. Кроме того, британский премьер-министр Риши Сунак объявил о выделении крупнейшего пакета помощи в размере 2,5 миллиарда фунтов (3,2 миллиарда долларов) на 2024 год.

Страны "Большой семерки" договорились предоставить Украине двусторонние гарантии безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году, Великобритания стала первой страной, заключившей соответствующее соглашение.

По информации британского правительства, документ на официальном уровне закрепил меры поддержки, которые оказывал и продолжит оказывать Лондон Киеву. В частности, решения в сфере кибербезопасности, обмен разведданными, военную и медицинскую подготовку, сотрудничество стран в оборонно-промышленной сфере. Соглашение предполагает, что Британия будет оказывать "быструю и стабильную" поддержку для защиты Украины.

Великобритания может отправить на Украину своих военных