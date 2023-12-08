В Великобритании выступили за продолжение поддержки Украины

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Великобритания выступает за продолжение поддержки Киева. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дэвид Кэмерон по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, пишет РИА Новости.

Кэмерон добавил, что важно продолжать спонсировать Украину всеми доступными способами. Он также назвал украинский конфликт вызовом для текущего поколения.

Ранее сообщалось, что законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в американском сенате.

По словам лидера республиканцев в сенате США Митча Макконнелла, его однопартийцы не поддержат запрос о выделении помощи Украине без решений по охране американской границы. Политик указал на кризисное положение, которое наблюдается на южной границе при действующей власти.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что для Америки будет абсолютным сумасшествием не согласовать новую помощь Украине.



Поддержка Украины со стороны США ослабевает на общественном уровне – СМИ