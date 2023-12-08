США через несколько недель исчерпают возможность помощи Киеву – Белый дом

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Соединенные Штаты через несколько недель исчерпают свои ресурсы для помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби.

После этого Вашингтон уже не сможет предоставлять Киеву какую-либо военную помощь, отметил он. Кроме того, в США не смогли дать Украине гарантии по продолжению поддержки из-за позиции американского конгресса.

Ранее сообщалось, что законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в американском сенате. Данный документ предполагал в том числе выделение 61 миллиарда долларов на помощь Киеву.

По словам сенатора Алексея Пушкова, блокировка республиканцами помощи Израилю и Украине на фоне спора о южной границе говорит о "драматическом сдвиге" в политике США. Он добавил, что американский президент Джо Байден не сможет "продавить" помощь Украине, не решив вопрос с границей.

Поддержка Украины со стороны США ослабевает на общественном уровне – СМИ