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Конфликт на Украине угрожает не только европейской безопасности, но и безопасности США, поэтому Западу следует сосредоточиться именно на этих боевых действиях. Об этом заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон.

"Мы должны помогать Украине, для меня это борьба нашего поколения. <...> Мы знаем, как (может быть. – Прим. ред.) с (президентом России Владимиром Путиным. – Прим. ред.) Путиным – если мы не остановим его здесь, он вернется за добавкой", – цитирует его Sky News.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал США "локомотивом" для Украины. Он считает, что Запад, помогая Украине финансово, только поощряет ее на продолжение конфликта. При это на вопрос, будет ли являться примером для других стран отказ США от финансирования Киева, Песков затруднился ответить.