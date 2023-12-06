Великобритания расширила список антироссийских санкций

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Правительство Великобритании расширило список санкций против России, включив туда еще 45 физических и юридических лиц. Об этом сообщается в документе на сайте правительства Соединенного Королевства.

"Сегодняшний пакет представлен в тот момент, когда лидеры "Большой семерки" должны обсудить и согласовать дополнительные меры, направленные на дальнейшее сокращение доходов России, направленных на военную промышленность", – уточнили в министерстве иностранных дел королевства.

В частности, санкции введены против 31 физического и юридического лица, связанных с разработкой и производством беспилотников и компонентов ракет, а также импортом необходимой электроники.

Речь идет о Воткинском машиностроительном заводе, членах совета директоров авиамоторного научно-технического комплекса "Союз", НПП "Радар ММС", предприятий "Ратеп" и "Радиотехкомплект", ряда других фирм, а также конструктора беспилотника "Ланцет" Александра Захарова и членов его семьи.

В черный список внесли еще 4 фирмы из ОАЭ, 3 компании из Гонконга, а также фирму из Турции и Узбекистана. Организация "Русич" также была включена в антироссийский перечень.

Еще одна позиция попала в аналогичный санкционный список против Белоруссии.

О планах на расширение антироссийского списка Великобритании стало известно в ночь на 6 декабря. Их планировалось ввести против лиц, которые поставляют в РФ оборудование и комплектующие, использующиеся в военных целях.

По данным западных журналистов, на торговле нефтепродуктами Россия получила более 11,3 миллиарда долларов за октябрь 2023 года, что стало "дырой" в санкциях против российской нефти.



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