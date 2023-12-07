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07 декабря, 14:39

Политика

В Кремле назвали США "локомотивом" для Украины

Фото: 123RF/belegan

Соединенные Штаты являются "локомотивом" для Украины, поощряя ее на конфликт, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.ру".

Представители СМИ спросили у Пескова, будет ли плохим примером для остальных партнеров Киева, если Вашингтон прекратит выделять военную помощь.

"Трудно сказать, но Америка является локомотивом в плане поощрения украинцев на войну", – ответил он.

При этом представитель Кремля считает, что споры по данному вопросу между американскими политиками могут отразиться на европейской позиции в отношении помощи Украине.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о большом риске поражения Киева в конфликте с РФ в случае новых задержек с выделением помощи со стороны Соединенных Штатов.

7 декабря стало известно, что законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в американском сенате. Данный документ в том числе предполагал выделение 61 миллиарда долларов на помощь Киеву.

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