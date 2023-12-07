Американский журналист заявил, что РФ победит не только Украину, но и США

Фото: depositphotos/labrador

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена лгала, когда публично допускала возможность поражения России в конфликте с Украиной, заявил американский журналист Такер Карлсон в социальной сети X.

Он напомнил, что изначально американские власти заявляли, что поддержка Киеву позволит ВСУ победить РФ и предотвратит вторжение последней в остальные государства Европы.

"Украина не побьет Россию. Если уж кого и побили, так это Соединенные Штаты", – сказал Карлсон.

По его мнению, администрация Байдена никогда не признается, что поддержка Украины обернулась трагедией.

До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о большом риске поражения в конфликте с РФ в случае новых задержек с выделением помощи со стороны Соединенных Штатов.

В ночь на 7 декабря стало известно, что законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в американском сенате. Данный документ в том числе предполагал выделение 61 миллиарда долларов на помощь Киеву.



Пентагон опубликовал предполагаемое видео инцидента с американским БПЛА над Черным морем