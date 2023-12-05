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Бывший глава комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли в ходе учений в немецком Висбадене в 2022 году призывал спецназовцев из Украины "резать глотки русским". Об этом пишет американское издание The Washington Post.

"Не должно быть ни одного русского, который ложится спать, не задаваясь вопросом, не перережут ли ему горло посреди ночи", – передал слова генерала чиновник, который присутствовал при разговоре.

В статье отметили, что подобными заявлениями Милли планировал вдохновить украинских бойцов на проведение операций на подконтрольных России территориях.

Ранее Владимир Путин сообщил, что международные структуры начали демонстрировать русофобию. По его словам, ситуация в Донбассе является подтверждением этому, когда в течение восьми лет институты показывали свою беспомощность, игнорируя события в регионе.

Президент РФ также выразил уверенность, что данные структуры даже поощряют русофобию. Вместе с тем Путин предостерег страны от "свинства" в отношении российского населения.

Путин заявил, что Россия не предаст выбор людей на освобожденных территориях