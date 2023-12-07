Песков заявил, что ситуация в СВО говорит о неизбежности победы России

Фото: Агентство ''Москва''/Андрей Никеричев

Происходящее на поле боя в рамках спецоперации на Украине говорит о неизбежности победы России, несмотря на желание Запада поражения РФ в украинском конфликте. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Многие западные страны говорят о необходимости завершения спецоперации, отметил Песков. Однако под завершением они понимают поражение российской стороны.

"А то, что происходит на поле боя, говорит как раз о невозможности этого и о, скорее, неизбежности обратного. С одной стороны, они говорят, что хотели бы, чтобы эта война закончилась, а с другой стороны, кидая эти деньги в топку войны, они ее продлевают", – приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента РФ.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Вашингтон осознает большой риск поражения Киева в конфликте без помощи Запада.

Вскоре после этого президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Россия после победы на Украине якобы атакует одного из союзников Североатлантического альянса.