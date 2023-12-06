Байден заявил, что уверен в атаке РФ на страны НАТО после победы на Украине

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Американский лидер Джо Байден считает, что Россия после победы на Украине атакует одного из союзников Североатлантического альянса.

"Если (президент РФ Владимир. – Прим. ред.) Путин возьмет Украину, то он не остановится <…> он продолжит двигаться и атакует союзника по НАТО", – передает РИА Новости его слова.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Вашингтон понимает, что без помощи Запада существует большой риск поражения Киева в конфликте.

При этом шеф Пентагона Ллойд Остин отмечал, что США не позволят России одержать победу в конфликте на Украине и нацелены и далее помогать Киеву поставками военной помощи.



Американский политик прокомментировал возможную военпомощь Украине