06 декабря, 22:01Политика
Байден заявил, что уверен в атаке РФ на страны НАТО после победы на Украине
Фото: AP Photo/Evan Vucci
Американский лидер Джо Байден считает, что Россия после победы на Украине атакует одного из союзников Североатлантического альянса.
"Если (президент РФ Владимир. – Прим. ред.) Путин возьмет Украину, то он не остановится <…> он продолжит двигаться и атакует союзника по НАТО", – передает РИА Новости его слова.
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Вашингтон понимает, что без помощи Запада существует большой риск поражения Киева в конфликте.
При этом шеф Пентагона Ллойд Остин отмечал, что США не позволят России одержать победу в конфликте на Украине и нацелены и далее помогать Киеву поставками военной помощи.
Американский политик прокомментировал возможную военпомощь Украине
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