Байден призвал конгресс срочно утвердить запрос о средствах для Киева

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Президент США Джо Байден в специальном обращении призвал конгресс срочно утвердить запрос о средствах для Украины, заявив, что "это не может ждать". Об этом пишет РИА Новости.

По мнению Байдена, это первоочередная задача, стоящая перед конгрессом в обеспечении интересов нацбезопасности Штатов и интересов американских партнеров.

Он подчеркнул, что конгресс должен утвердить дополнительное финансирование Украины до начала рождественских каникул.

Ранее Вашингтон выделил Киеву 175 миллионов долларов военной помощи. Однако американский госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что этот пакет может быть последним.

До этого представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон достиг "дна бочки" в возможности оказывать Украине военную поддержку. Он выразил надежду на то, что американские конгрессмены поддержат администрацию США в стремлении продолжить оказание помощи Украине.

Поддержка Украины со стороны США ослабевает на общественном уровне – СМИ