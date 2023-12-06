США достигли "дна бочки" в вопросе дальнейшей помощи Украине – Госдеп

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Вашингтон достиг "дна бочки" в возможности оказывать Украине военную поддержку. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на слова официального представителя Госдепа США Мэттью Миллера.

Он рассказал, что, согласно оценкам Штатов, Украину ждет "очень тяжелая зима". Он выразил надежду на то, что американские конгрессмены поддержат администрацию США в стремлении продолжить оказание помощи Украине.

Тем не менее, как стало известно ранее, республиканцы в сенате США покинули брифинг по запросу американской администрации о помощи Украине и Израилю, так как не получили от демократов ответа на свои предложения.

По словам помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, ресурсы на поставку оружия Киеву закончатся у Соединенных Штатов к концу 2023 года без дополнительных ассигнований со стороны конгресса США. В таком случае поставки оружия украинской армии прекратятся, добавил он.

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