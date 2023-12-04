Ресурсы на поставку оружия Украине могут закончиться у США уже к концу года – Белый дом

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Ресурсы на поставку оружия Киеву закончатся у Соединенных Штатов к концу 2023 года без дополнительных ассигнований со стороны конгресса США. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

Он также подтвердил, что когда у Вашингтона закончатся деньги на помощь Украине, поставки оружия ВСУ прекратятся. В связи с этим Салливан в очередной раз призвал конгрессменов США проголосовать в поддержку запроса главы Белого дома Джо Байдена, чтобы дать возможность США продолжать военную поддержку Киева.

Ранее глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг уже направляла конгрессу США письмо, в котором сказано, что к концу 2023 года у государства истощатся ресурсы для помощи Украине.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что европейцам все сложнее выделять деньги на поддержку Киева. Он сравнил поддержку Украины со сжиганием денег в бездонной бочке.

Экс-разведчик США заявил, что у НАТО не осталось боеприпасов для Украины