В США заявили, что украинский конфликт невозможно решить только военными методами

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Ни один конфликт невозможно урегулировать только военными методами, для этого требуется найти дипломатическое решение. Это касается и конфликта на Украине. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун. Его слова приводит ТАСС.

"Я не умею предсказывать будущее и не могу сказать, чем все закончится. Но думаю, что мы можем помочь повлиять на это", – заявил генерал Браун, комментируя ситуацию на Украине.

Военный также выразил уверенность, что Вашингтон сможет и дальше совмещать военную помощь Украине и Израилю.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США наполовину увеличили финансирование производства боеприпасов из-за высоких темпов расходования снарядов на Украине. Остин добавил, что за время работы администрации президента Джо Байдена производство американских боеприпасов увеличилось в 4 раза.