США наполовину увеличили финансирование производства снарядов из-за Украины – Пентагон

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США наполовину увеличили финансирование производства боеприпасов из-за высоких темпов расходования снарядов на Украине. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Его слова приводит РИА Новости.

Как отметил шеф Пентагона, высокие темпы расходования артиллерийских снарядов на Украине проиллюстрировали необходимость инвестировать в их производство еще больше. По сравнению с оборонным бюджетом пятилетней давности, финансирование производства снарядов увеличилось на 50%.

Ллойд Остин добавил, что за время работы администрации президента Джо Байдена производство американских боеприпасов увеличилось в 4 раза. Таким образом, по словам шефа Пентагона, США сейчас проводят самую масштабную модернизацию оборонной базы за последние десятилетия.

"Мы начали то, что армия называет самой масштабной модернизацией нашей оборонной промышленной базы почти за 40 лет", – сообщил Остин.

Шеф Пентагона отметил, что на эти цели планируется выделить около 50 миллиардов долларов из запрошенных американской администрацией дополнительных бюджетных ассигнований.

Ранее глава Пентагона заявил, что США не допустят победы России в конфликте на Украине. Он добавил, что добавил, что Штаты сохраняют способность выполнять свои обязательства перед союзниками и направлять помощь сразу в несколько стран, имея в виду и Израиль, и Украину.