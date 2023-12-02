01:06Политика
США нацелены на восстановление паузы в боевых действиях в секторе Газа – Белый дом
Фото: 123RF/f11photo
США сфокусированы на восстановление паузы в боях в секторе Газа и на возобновление обмена пленными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джона Кирби.
При этом Кирби назвал более чем вероятным, что правящее в секторе Газа движение ХАМАС продолжает удерживать женщин и детей, которые могут и должны подпасть под обмен.
В пятницу, 1 декабря, Израиль сообщил о нарушении гуманитарного перемирия со стороны сектора Газа. Противовоздушная система еврейского государства сбила ракету, которая была выпущена со стороны анклава. До этого в израильских населенных пунктах, расположенным рядом с Газой, звучали сигналы тревоги.
В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уточнили, что палестинская сторона не выполнила условия по освобождению из плена большего числа женщин и возобновила ракетный обстрел граждан.
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