Израиль за год до атаки знал о планах ХАМАС, но счел их слишком амбициозными – СМИ

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Израильские чиновники за год до того, когда ХАМАС напали на еврейское государство 7 октября, получили документы о планах палестинских боевиков проникнуть на территорию Израиля, однако не восприняли их всерьез. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на документы и электронные письма официальных лиц Израиля.

По данным СМИ, документ содержал 40 страниц, на которых рассказывались планы ХАМАС, однако точной даты проведения операции не было. При этом текст содержал описание всех израильских укреплений, местонахождение и численность вооруженных сил. Аналитики Израиля назвали этот план слишком амбициозным и посчитали, что масштабы такой операции выходят за рамки возможностей ХАМАС, пишет издание.

В материале также указывается, что палестинские радикалы следовали этой задумке "с поразительной точностью". По словам чиновников, если бы они отнеслись серьезно к этому документу, то израильская сторона могла бы подготовиться или избежать проникновения боевиков 7 октября.

Между Израилем и ХАМАС ранее было обговорено гуманитарное перемирие, которое должно было продлиться еще на восьмой день. В рамках договоренностей планировалось освободить еще 10 заложников, которых боевики удерживают в секторе Газа. В основном речь шла о женщинах и детях.

Однако уже утром 1 декабря стало известно, что израильская ПВО перехватила ракету, которая была выпущена со стороны сектора Газа. Незадолго до этого сирены тревоги звучали в израильских населенных пунктах около анклава.

Позже ЦАХАЛ возобновила боевые действия против ХАМАС. Израильская сторона обвинила палестинских боевиков в нарушении гуманитарной паузы и открыла огонь.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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