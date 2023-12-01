Сектор Газа во время перемирия получил помощь в размере до 1% от необходимой

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Сектор Газа в период временного перемирия с Израилем получил помощь, размер которой не превышал 1% от общего объема потребностей. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на правительство анклава.

"Помощь, поступившая в сектор Газа во время перемирия, не превышает 1% от объема потребностей", – говорится в сообщении.

Власти региона призвали Ближневосточное агентство ООН оказать помощь палестинским беженцам и возобновить работу в секторе Газа.

1 декабря Израиль сообщил о нарушении гуманитарного перемирия со стороны сектора Газа. Противовоздушная система еврейского государства сбила ракету, которая была выпущена со стороны анклава.

После этого израильская армия возобновила боевые действия против палестинских боевиков. ЦАХАЛ обвинила ХАМАС в нарушении гуманитарной паузы и открыла огонь.

При этом ХАМАС ответственность за возобновление боевых действий возложило на ЦАХАЛ. По словам представителей группировки, Израиль отклонил все предложения для продления перемирия.

