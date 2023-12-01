В офисе Нетаньяху обвинили ХАМАС в невыполнении условий перемирия

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Радикальная палестинская организация ХАМАС не выполнила условия по освобождению из плена большего числа женщин, израильская сторона продолжит достигать целей войны. Об этом заявили в канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, пишет ТАСС.

"Террористическая организация ХАМАС нарушила сделку, не выполнила свои обязательства по освобождению сегодня всех похищенных женщин и возобновила ракетный обстрел граждан Израиля", – говорится в сообщении.

В офисе премьера уточнили, что в рамках возобновления боевых действий Израиль намерен достигнуть целей по освобождению заложников и ликвидации ХАМАС.

Вместе с тем палестинские боевики не передали Иерусалиму перечень пленных, которых ХАМАС было готово освободить в пятницу, 1 декабря, заявил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) полковник Оливье Рафовиц.

"ХАМАС не выполнило условия перемирия, не передало список заложников, которые должны были быть освобождены сегодня, ХАМАС несколько раз обстреляло Израиль", – сообщил он в эфире французского телеканала CNEWS.

Вместе с тем Рафовиц объявил о прекращении перемирия и возобновлении ЦАХАЛ боевых действий.

Утром 1 декабря стало известно, что израильская ПВО перехватила ракету, которая была запущена со стороны сектора Газа. Незадолго до этого сирены тревоги звучали в израильских населенных пунктах около анклава.

Позже ЦАХАЛ возобновила боевые действия против ХАМАС. Армия Израиля обвинила палестинских боевиков в нарушении гуманитарной паузы и открыла огонь.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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