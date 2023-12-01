ХАМАС возложило ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США

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Радикальное палестинское движение ХАМАС возложило ответственность за возобновление боевых действий в Газе на израильскую сторону, так как Израиль отклонил все предложения для продления перемирия. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление организации.

"Всю ночь велись переговоры о продлении перемирия, в ходе которых движение предлагало обменять пленных и стариков, а также предлагало передать тела задержанных в результате израильской бомбардировки", – говорится в сообщении.

В ХАМАС добавили, что еврейское государство не стало рассматривать предложения палестинского движения. По данным боевиков, Израиль имел предварительное решение о возобновлении боевых действий.

Вместе с тем ХАМАС возложило ответственность и на власти США с их президентом Джо Байденом за продолжение бомбардировок Газы.

"После своей абсолютной поддержки (Израиля. – Прим. ред.) и после того, как они (Штаты. – Прим. ред.) снова дали ему зеленый свет во время визита своего госсекретаря Энтони Блинкена вчера в это образование (Израиль. – Прим. ред.) и его заявления о намерении оккупационных сил возобновить агрессию", – следует из текста заявления.

Палестинская сторона, помимо прочего, подчеркнула, что бригады "Аль-Кассам", которые являются боевым крылом ХАМАС, возобновили военные операции против ЦАХАЛ.

Израиль и ХАМАС 22 ноября впервые с момента обострения конфликта 7 октября согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга пленных. Четырехдневная гуманитарная пауза началась 24 ноября, впоследствии она дважды продлевалась – на два дня и на один.



Рано утром в пятницу, 1 декабря, израильская сторона сообщила о нарушении гуманитарного перемирия со стороны сектора Газа. ПВО еврейского государства сбила ракету, которая была выпущена со стороны анклава. До этого в израильских населенных пунктах, расположенным рядом с Газой, звучали сирены тревоги.

На этом фоне израильская армия возобновила боевые действия против палестинских боевиков. ЦАХАЛ обвинила ХАМАС в нарушении гуманитарной паузы и открыла огонь.

Как уточнили в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, палестинская сторона не выполнила условия по освобождению из плена большего числа женщин и возобновила ракетный обстрел граждан.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Вторая группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в столицу