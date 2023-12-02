США не допустят победы России в конфликте на Украине – шеф Пентагона

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США не позволят России одержать победу в конфликте на Украине и нацелены и далее помогать Киеву поставками военной помощи, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.

"Мы не позволим палестинскому движению ХАМАС или президенту России Владимиру Путину победить. Мы также не позволим нашим врагам разделить или ослабить нас", – цитирует его РИА Новости.

Остин добавил, что Штаты сохраняют способность выполнять свои обязательства перед союзниками и направлять помощь сразу в несколько стран, имея в виду и Израиль, и Украину.

Глава Пентагона назвал США самой могущественной страной на Земле, которая может выполнять несколько задач одновременно.

По его словам, исход этой борьбы на десятилетия вперед определит глобальную безопасность, поэтому Штаты не могут остаться в стороне.

Ранее стало известно, что Конгресс США может не одобрить помощь Украине даже в начале 2024 года. В частности, конгрессмен Майк Ли заявил изданию American Conservative, что власти США игнорируют нужды национальной безопасности страны, заставляя сенат выписывать все более солидный чек Киеву. Такого же мнения придерживается сенатор Рик Скотт, назвав политику американской администрации беззаконием.