В ЕС может возникнуть кризис из-за позиции Венгрии и помощи Украине – СМИ

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В странах Европейского союза может возникнуть политический кризис из-за позиции Венгрии и помощи украинской стороне. Об этом пишет RT со ссылкой на издание Politico.

По данным СМИ, это может случиться во время саммита, который запланирован на середину декабря. В материале указали, что в ходе мероприятия государства Евросоюза должны принять решение о вступлении Украины в сообщество. Кроме того, на саммите будет решаться вопрос соглашения по бюджету, который предусматривал бы передачу Киеву помощи в размере 50 миллиардов евро.

Однако, считают авторы статьи, ситуация может пойти по другому сценарию из-за позиции венгерского премьера Виктора Орбана. Он настаивает на том, чтобы политический и финансовый процесс этих вопросов был заморожен, пока государства Евросоюза не согласятся полностью пересмотреть поддержку Украины.

Один из европейских чиновников подтвердил изданию, что страны сообщества движутся к серьезному кризису.

Ранее Владимир Зеленский выразил сомнения, что украинская сторона станет частью НАТО. Во время встречи со студентами в ходе поездки в Николаев президент уточнил, что приоритетным направлением властей является укрепление национальной безопасности.

Председатель Евросовета и глава ЕК повздорили из-за Украины – СМИ