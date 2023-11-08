Евросоюз пока не должен начинать переговоры с Украиной о вступлении – МИД Венгрии

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На Украине не соблюдается свобода слова и СМИ, а также не проводятся выборы. В таких условиях оценивать соблюдение принципов верховенства права в стране и принимать ее в ЕС будет несвоевременно, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Он также заявил, что Еврокомиссия приняла правильное постановление, согласно которому Украина пока не выполнила условия для того, чтобы стать членом ЕС. Сийярто подчеркнул, что в стране наблюдаются нарушения в сфере соблюдения прав национальных меньшинств.

"На Украине война, поэтому мы видим, что не соблюдаются свобода СМИ и свобода слова, видим, что выборы не проводят", – приводит его слова РИА Новости.

Глава МИД Венгрии подчеркнул, что в таких условиях было бы "очевидно абсурдно", чтобы евроинституты, Еврокомиссия и страны-члены принимали решение о работе институтов верховенства права на Украине.

По его словам, Будапешт не считает своевременным делать какие-либо дальнейшие шаги по поводу переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сроки вступления Украины в ЕС зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам". Для начала Украина должна будет продолжить бороться с коррупцией и внедрять реформы для защиты прав нацменьшинств.

Зампред ЕП заявила, что Украина вряд ли вступит в Евросоюз до 2029 года