Глава ЕК заявила, что Черногория может вступить в Евросоюз до 2030 года

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У Черногории есть все шансы присоединиться к Европейскому союзу до 2030 года, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в рамках визита в Подгорицу. Ее слова приводит ТАСС.

По мнению политика, в ситуацией с Черногорией нет смысла ждать. Она отметила, что это государство является лидером и уже не раз демонстрировало свою политическую волю.

"Мы не будем привязываться к дате, нет какого-либо календаря процесса вступления. Важно проведение реформ и прогресс в части выполнения всех критериев. <...> Я призываю Черногорию пройти эту милю как можно скорее, и двери будут открыты", – подчеркнула фон дер Ляйен.

В конце августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Евросоюз подготовиться к возможному вступлению в блок десяти новых стран. Некоторые государства, особенно Украина, будут нуждаться в помощи, уточнял он.

До этого председатель Евросовета Шарль Мишель заявил о новой волне расширения ЕС. Тогда он говорил, что она ожидается в 2030 году.

Турция находится в статусе кандидата в Европейский союз с 1999 года, Северная Македония – с 2005-го, Черногория – с 2010-го, а Сербия – с 2012-го.



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