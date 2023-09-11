Путин вынудил ЕС расширяться после решения о присоединении новых регионов – СМИ

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Евросоюз был вынужден расширяться в связи с решением Владимира Путина о присоединении новых регионов, однако это может стать причиной больших проблем для ЕС. Об этом пишет Politico.

Авторы материала напомнили, что сейчас происходят мероприятия по привлечению в сообщество до восьми новых государств.

"Историческое стремление к расширению несет в себе определенные риски для ЕС. Присоединение новых государств, в том числе и сельскохозяйственной Украины, открывает целый ящик Пандоры", – говорится в статье.

Издание добавило, что ЕС необходимы масштабные внутренние реформы, что спровоцирует многолетнее противостояние между нынешними членами союза. По данным авторов, дебаты между европейскими государствами будут ожесточенными, так как чиновники взвешивают пригодность стран-кандидатов.

В конце августа глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал Евросоюз подготовиться к возможному вступлению в блок десяти новых стран. Некоторые государства, особенно Украина, будут нуждаться в помощи, уточнял он.

До этого председатель Евросовета Шарль Мишель заявил о новой волне расширения ЕС. По его словам, она ожидается в 2030 году.

Турция находится в статусе кандидата в Европейский союз с 1999 года, Северная Македония – с 2005-го, Черногория – с 2010-го, а Сербия – с 2012-го.

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