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Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, сообщает Pravda.Ru.

Зеленский заявил, что Украина всегда была и будет Европой, кроме того, государство это доказало подачей заявки на вступление в ЕС.

"Год назад, на пятый день полномасштабной войны, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз и получила статус кандидата", – написал глава Украины на своей странице в Twitter.

Зеленский считает, что в 2023 году пришло время для начала переговоров о членстве Украины в ЕС.

23 июня 2022 года Европарламент принял резолюцию в поддержку предоставления Украине и Молдавии статуса кандидатов в Евросоюз. За документ проголосовали 529 евродепутатов, 45 высказались против. Еще 14 парламентариев воздержались от участия в голосовании.

Сенатор Алексей Пушков считает, что большинство украинцев, говоря о процветающей Украине в составе Евросоюза, предпочитают предаваться необоснованным надеждам, чем смотреть правде в глаза.



Украина и Молдавия могут официально стать странами – кандидатами в ЕС

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