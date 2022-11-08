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Большинство украинцев, говоря о процветающей Украине в составе Евросоюза, предпочитают предаваться необоснованным надеждам, чем смотреть правде в глаза, заявил сенатор Алексей Пушков.

Так он прокомментировал результаты опроса Киевского международного института социологии, согласно которому 89% украинцев считают, что через 10 лет их страна будет преуспевающей в составе ЕС.

"Уровень общественного самообмана на Украине по-прежнему зашкаливает. В 2014-ом году большинство там также было убеждено, что Украина через 10 лет станет процветающей страной в составе ЕС. Прошло 9 лет – и что? Результат прямо противоположный", – написал политик в своем телеграм-канале.

Пушков подчеркнул, что противоположным результат был и до начала боевых действий. По мнению российского сенатора, причина заключается в том, что Украина теряла российский рынок, производила все меньше, а тратила все больше.

В конце июня Европарламент принял резолюцию в поддержку предоставления Украине статуса кандидата в Евросоюз. За документ проголосовали 529 евродепутатов, высказались против – 45. Еще 14 парламентариев воздержались от участия в голосовании. Как отмечал тогда глава Европейского совета Шарль Мишель, дальнейшие шаги по интеграции Киева в ЕС будут предприняты после выполнения кандидатами условий, сформулированных Еврокомиссией.

До этого бывший глава оппозиционной бельгийской "Народной партии" Мишель Модрикамен заявил, что принятие Украины в Евросоюз займет не менее 15 лет. По его словам, страны – члены ЕС могут наложить вето на вступление в любой момент процесса.

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