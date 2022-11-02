Власти Италии приостановили рассмотрение нового пакета поставок оружия Украине – СМИ

Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий

Итальянские власти приостановили рассмотрение нового декрета об отправке оружия на Украину, сообщает газета Il Messaggero со ссылкой на источники.

По их данным, приостановка произошла из-за того, что сперва нужно согласовать списки с НАТО и вникнуть в детали военных запросов Украины.

"Только тогда мы поймем, что нужно Киеву и какие вооружения мы можем предоставить", – заявил источник издания.

В ближайшие время должен состояться визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Рим, в ходе которого он встретится с премьер-министром Джорджей Мелони, а также с министром обороны Гуидо Крозетто. Ожидается, что вместе со Столтенбергом итальянские власти будут определять список вооружений для Киева.

В публикации говорится, что могут возникнуть проблемы в связи с тем, что Италия не обладает достаточным количеством зенитных ракетных комплексов SAMP-T, запрошенных Украиной. Если отправить их Киеву, Рим может лишиться своей системы защиты.

Еще одна проблема заключается в том, что власти Италии еще не до конца поставили вооружения, перечисленные в четвертом и пятом межведомственных декретах. Отмечается, что сперва надо завершить эту работу, прежде чем приступить к новой.

Ранее стало известно, что Евросоюз может представить новый пакет антироссийских санкций в ближайшее время. Заявление было сделано заместителем главы Еврокомиссии Верой Юровой в Брюсселе вечером 26 октября. Она подчеркнула, что роль в процессе играют некоторые страны, которые ввозят в Россию продукцию, находящуюся под санкциями.



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