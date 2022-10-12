Швейцария ввела санкции против России после присоединения новых территорий

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Швейцария вслед за Евросоюзом приняла решение ввести санкции против России после присоединения новых территорий. Об этом сообщает издание "Аргументы и факты" со ссылкой на заявление правительства страны.

"Федеральный советник Ги Пармелен, глава Федерального департамента по экономическим вопросам, образованию и исследованиям (EAER), 12 октября одобрил включение в санкционный список Швейцарии около 30 физических и юридических лиц", – следует из документа.

Отмечается, что санкционный список Швейцарии составлен по аналогии с перечнем Евросоюза. В него вошли 30 физических и 7 юридических лиц, против которых ввели финансовые ограничения. Отмечается, что указанным физическим лицам также запрещены поездки.

"Дополнительные списки в основном направлены на тех, кто причастен к так называемым референдумам, организованным Россией в регионах Украины в конце сентября. Их активы в Швейцарии теперь должны быть заморожены и о них необходимо сообщить в Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO)", – говорится в заявлении швейцарского правительства.

Согласно тексту документа, санкции в отношении ЛНР и ДНР теперь будут распространяться и на Запорожскую и Херсонскую области.

Ограничения начнут действовать с 19:00 среды, 12 октября.

22 сентября представители МИД Швейцарии вызвали посла РФ в Берне и проинформировали его об отрицательной позиции в отношении референдумов по вхождению ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Как следовало из заявления швейцарских властей, страна не будет признавать результаты ни одного из референдумов. Тогда швейцарские власти заявили о намерении поддержать антироссийские санкции из-за присоединения новых территорий.

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