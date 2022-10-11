Новая Зеландия ввела антироссийские санкции против 75 человек

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Власти Новой Зеландии ввели санкции в отношении 51 российского предпринимателя и 24 госслужащих новых регионов РФ. Об этом сообщила газета The New Zealand Herald.

По данным издания, среди подпавших под санкции есть председатель совета директоров металлургической и горнодобывающей компании Evraz ("Евраз") Александр Абрамов. Члены его семьи также подпали под санкции.

Кроме того, власти ввели новые ограничения на экспорт и импорт предметов роскоши, таких как новозеландское вино и морепродукты, российская водка и икра, а также рестрикции в нефтегазовой сфере.

Ранее Евросоюз опубликовал восьмой пакет антироссийских санкций. Под ограничения подпали 30 физических и 7 юридических лиц из РФ. Кроме того, был введен запрет на предоставление услуг по криптокошелькам для граждан России и лицам – резидентам РФ.

Западные страны усилили санкционное давление на РФ после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Евросоюз принял восьмой пакет антироссийских санкций

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