В парламенте Франции усомнились в эффективности антироссийских санкций

Фото: РИА Новости/Доминик Бутен

Депутат французского Национального собрания Арно Ле Галль допустил неэффективность ограничительных мер Европейского союза против РФ. Об этом сообщает RT.

"Заявленной целью введения санкций было удушение российской экономики с прицелом на прекращение конфликта на Украине. Однако интенсивность военных действий лишь нарастает, а усугубленный санкциями рост цен на углеводороды позволил России в этом году резко нарастить прибыль", – заявил парламентарий.

Ле Галль также отметил, что страдать из-за ограничений, введенных против РФ, в итоге приходится промышленности Франции, а также простому народу.

При этом депутат уточнил, что не выступает против санкций в целом, однако желает узнать, что является реальным эффектом санкций как на российскую, так и на французскую экономику и предусматривают ли ЕС и Франция возможность пересмотра сути данных ограничительных мер и их цели.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал бессмысленными новые ограничения против РФ, комментируя утверждение восьмого пакета санкций против страны. Он сравнил ограничения Евросоюза с девятью кругами ада, сообщив, что сейчас организация "пошла на восьмой".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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