Япония ввела новые санкции против России

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Япония ввела новые антироссийские санкции против более чем 80 граждан и девяти организаций. Ограничения коснулись 58 индивидуальных лиц и 23 человек, которые имеют отношение к новым регионам России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство финансов Японии.

Ограничительные меры затрагивают, в частности, родственников главы Чечни Рамзана Кадырова, министра обороны РФ Сергея Шойгу, спикера Совфеда Валентину Матвиенко, премьер-министра Михаила Мишустина, зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева и Алину Кабаеву. Кроме того, в список попали глава Росгвардии Виктор Золотов, журналист Маргарита Симоньян, полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка и президент байкерского клуба "Ночные волки" Александр (Хирург) Залдастанов.

Санкции также коснулись концерна "Калашников", АО "ОДК-Климов", АО "Концерн "Созвездие", холдинга "Росэлектроника", судостроительных заводов "Янтарь" и "Море", Объединенной двигателестроительной корпорации.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна продолжит санкционную политику в отношении Москвы в поддержку Киева. По его словам, ситуация на Украине вошла в новую фазу из-за присоединения территорий и объявления частичной мобилизации в России.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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