Посол РФ выразил протест Японии в связи с высылкой российского дипломата

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко/

Посол РФ в Японии Михаил Галузин выразил протест в связи с решением объявить персоной нон грата консула Генконсульства России в Саппоро, сообщает РИА Новости. Об этом он заявил на встрече с первым замглавы МИД Японии Такэо Мори.

Такое решение Галузин назвал неадекватным и непозволительным. Он указал на беспочвенность проведения японской стороной параллелей между этим шагом и недавней высылкой из России консула Японии во Владивостоке.

Дипломат напомнил, что тот совершил очевидные противозаконные действия и был задержан российскими правоохранителями с поличным при попытке получить конфиденциальную информацию в обмен на денежное вознаграждение. При этом россиянин в отличие от японского консула не совершал никаких входящих в противоречие с его статусом действий.

"Очевидно, что нынешний шаг японской стороны способен привести лишь к дальнейшему ухудшению двусторонних отношений, и без того деградировавших в последнее время в результате деструктивной политики Токио", – сказал посол РФ.

Ранее правительство Японии решило выслать сотрудника генконсульства РФ в Саппоро. Так Токио ответил на задержание и последующее объявление персоной нон грата японского консула из генконсульства во Владивостоке. Высылаемый российский дипломат должен покинуть Японию до 10 октября.

26 сентября ФСБ России заявила о задержании консула Генконсульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори при получении им сведений ограниченного распространения.

Тацунори объявили персоной нон грата, а также выразили японской стороне протест по дипломатическим каналам. Как следует из опубликованного спецслужбой видеоролика, консул признал вину.

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