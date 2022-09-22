На осуществляющем поставки газа в Турцию и Европу газопроводе предотвращен теракт

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ФСБ России предотвратила теракт на российском газопроводе, осуществляющем поставки энергоносителей в Турцию и Европу, его готовил агент СБУ по заданию спецслужб Украины.

"Федеральной службой безопасности предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на объекте нефтегазового комплекса, осуществляющего поставки энергоносителей в Турцию и Европу", – сообщили ТАСС в ЦОС ФСБ.

Как отметили в ведомстве, завербованный СБУ россиянин был задержан при изъятии из тайника двух самодельных кумулятивных взрывных устройств большой мощности. Также сообщается о задержании четырех пособников украинских спецслужб, обеспечивших подготовку диверсии.

В ходе обыска у агента СБУ обнаружили средства связи с перепиской и переговорами с куратором из службы, инструкциями по сборке взрывного устройства и переводу денежных средств, там же содержались и координаты места совершения теракта.

Ранее УФСБ по Москве и Московской области заявило о задержании жителя столицы, намеревавшегося вступить в признанную экстремистской и запрещенной в России организацию "Правый сектор".

Как добавили в ведомстве, совместно со столичным ГУ МВД было установлено, что москвич собирался уехать на Украину для участия в боевых действиях против российских военнослужащих.

