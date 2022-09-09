ФСБ задержала трех человек за попытку поджечь военный объект в Выборге

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Три жителя Выборга планировали совершить теракт на объекте Минобороны, сообщает УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

"Управлением ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области предотвращен террористический акт на одном из военных объектов Ленинградской области. Задержаны трое жителей города Выборга", – приводит РИА Новости заявление ведомства.

Там отметили, что фигуранты намеревались поджечь административное здание, принадлежащее Минобороны России. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о покушении на теракт.

Кроме того, возможно и участие других лиц в подготовке к теракту, расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что УФСБ по Москве и Московской области заявило о задержании жителя столицы, намеревавшегося вступить в признанную экстремистской и запрещенной в России организацию "Правый сектор".

Как добавили в ведомстве, совместно со столичным ГУ МВД было установлено, что москвич собирался уехать на Украину для участия в боевых действиях против российских военнослужащих.

