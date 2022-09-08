В Московском регионе задержали членов террористической ячейки, связанной с ИГ

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Сотрудники ФСБ задержали в Москве и Подмосковье членов террористической ячейки, занимавшихся финансированием запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по столичному региону.

"Пресечена на территории Московского региона преступная деятельность законспирированной межрегиональной террористической ячейки, члены которой финансировали международную террористическую организацию "Исламское государство". Злоумышленники задержаны", – говорится в сообщении.

Ранее УФСБ по Москве и Московской области сообщило о задержании жителя столицы, намеревавшегося вступить в признанную экстремистской и запрещенной в России организацию "Правый сектор".

Как добавили в ведомстве, совместно со столичным ГУ МВД было установлено, что москвич собирался уехать на Украину для участия в боевых действиях против российских военнослужащих.