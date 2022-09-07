ФСБ задержала в 40 регионах РФ более 90 подпольных оружейников

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Фото: depositphotos/Grigorenko
ФСБ совместно с МВД и Росгвардией задержали более 90 подпольных производителей огнестрельного оружия в 40 регионах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией в 40 субъектах страны пресечена преступная деятельность более 90 лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате операции была пресечена деятельность 35 подпольных оружейных мастерских. Правоохранители изъяли 349 единиц огнестрельного оружия российского и зарубежного производства, а также их составные части, более 46 800 патронов, 28 гранатометов, три огнемета, противотанковую ракетную установку и 41 килограмм пороха и тротила.
Ранее в ходе операции ФСБ и МВД в 46 российских регионах были выявлены 187 участников интернет-сообществ, призывавших к массовым убийствам. У 30 задержанных были изъяты средства связи с пропагандистскими материалами террористического и экстремистского характера, переписка с украинскими идеологами массовых убийств, холодное оружие, а также фото- и видеозаписи так называемых акций прямого действия.
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