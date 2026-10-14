SHOT: экс-супруг Успенской выставил на аренду квартиру, за которую певица платила ипотеку

Фото: телеграм-канал SHOT

Бывший муж певицы Любови Успенской Александр Плаксин планирует сдавать в аренду элитное жилье в районе Уэст-Голливуд в Лос-Анджелесе, за которое артистка 20 лет выплачивала ипотеку. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Уточняется, что квартира площадью 112 квадратных метров находится в жилом комплексе Alta Loma рядом с бульваром Сансет-Стрип. Там есть две спальни, три санузла, кухня с мраморными столешницами и гардеробная. Жильцы смогут пользоваться двумя парковочными местами и бассейном на территории.

По данным источника, рыночная стоимость недвижимости составляет порядка 910 тысяч долларов (около 75 миллионов рублей). Арендовать ее можно за 3,5 тысячи долларов (примерно 300 тысяч рублей) в месяц.

Ранее певец Прохор Шаляпин рассказал, что купил маме квартиру в доме напротив своего. По его словам, раньше она жила в Мытищах, а теперь переехала в Даниловский район Москвы, чтобы быть ближе к сыну. Артист отметил, что у его дома удобное расположение – рядом есть метро. Он также добавил, что прожил в этом районе большую часть своей жизни.

