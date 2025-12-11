Прохор Шаляпин купил маме квартиру в соседнем доме

Фото: ТАСС/"Бизнес Online"/Андрей Титов

Певец Прохор Шаляпин купил маме квартиру в доме напротив своего. Об этом он сообщил в интервью журналистке Алене Жигаловой.

По его словам, раньше мама проживала в Мытищах, теперь переехала в Даниловский район Москвы ближе к сыну. Шаляпин отметил, что у его дома удобное расположение – недалеко находится метро. Он добавил, что прожил в этом районе большую часть своей жизни.

Певец рассказал, что купил маме трехкомнатную квартиру площадью 80 квадратных метров. Сейчас у него есть две квартиры в одном доме. Он отметил, что вторую приобрел дороже рыночной цены из-за удобного расположения – на этаж выше первой. На данный момент там проводится ремонт.

Ранее Шаляпин заявил, что стал чаще сталкиваться с мошенниками, которые создают его фейки в соцсетях, используя для этого фотографии и личные данные артиста.

По его словам, фейковые страницы часто предлагают розыгрыши, подарки и денежные призы, стремясь выманить деньги у доверчивых пользователей. В связи с этим певец призвал поклонников быть бдительными, не раскрывать личную информацию и не переводить деньги на непроверенные аккаунты.

