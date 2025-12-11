Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 декабря, 21:26

Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин купил маме квартиру в соседнем доме

Фото: ТАСС/"Бизнес Online"/Андрей Титов

Певец Прохор Шаляпин купил маме квартиру в доме напротив своего. Об этом он сообщил в интервью журналистке Алене Жигаловой.

По его словам, раньше мама проживала в Мытищах, теперь переехала в Даниловский район Москвы ближе к сыну. Шаляпин отметил, что у его дома удобное расположение – недалеко находится метро. Он добавил, что прожил в этом районе большую часть своей жизни.

Певец рассказал, что купил маме трехкомнатную квартиру площадью 80 квадратных метров. Сейчас у него есть две квартиры в одном доме. Он отметил, что вторую приобрел дороже рыночной цены из-за удобного расположения – на этаж выше первой. На данный момент там проводится ремонт.

Ранее Шаляпин заявил, что стал чаще сталкиваться с мошенниками, которые создают его фейки в соцсетях, используя для этого фотографии и личные данные артиста.

По его словам, фейковые страницы часто предлагают розыгрыши, подарки и денежные призы, стремясь выманить деньги у доверчивых пользователей. В связи с этим певец призвал поклонников быть бдительными, не раскрывать личную информацию и не переводить деньги на непроверенные аккаунты.

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

Почему каждому стоит танцевать танго?

Танго – это отличный способ самовыражения

Во время исполнения танца задействованы почти все группы мышц

Читать
закрыть

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика